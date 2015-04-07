تسريحات شعر مجنونة لإطلالة عصرية

دائماً ما تقومين بعمل تسريحات شعر روتينية كذيل الحصان، أو الكعكة التقليدية لضيق الوقت، أو لغياب بعض الأفكار السهلة المبتكرة.

ولكنه عليك الحصول بين الحين والآخر على إطلالة مختلفة ومجنونة لتشعري ببعض التجدد بداخلك وبعض التميز أمام الآخرين.

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إليك هذه الأفكار الجديدة التي تحمل بعضاً من الجنون والتجدد والجاذبية:

1.تسريحة الكعكة المختلفة: إذا كنت معتادةً على عمل الكعكة لشعرك عليك فقط إجراء بعض التغييرات عليها، فكل ما عليك فعله هو زيادة عدد الكعكات! قومي بعمل كعكة في مقدمة شعرك وكعكة على الجانب الآخر وكعكة في خلف شعرك. وللحصول على نظرة أكثر حيوية وإبداعية ابتكري بعض الأفكار الأخرى كوضع القليل من زينة الشعر على كل كعكة.

2.تسريحة الألوان المبتكرة: ليست تسريحات الكعكات والضفائر فقط هي التي تتربع على عرش موضة هذا العام، وإنما تعتبر تسريحات الشعر التي تعتمد على الألوان المبتكرة من أكثر الأشياء المجنونة والمختلفة لشعرك. وتعتبر أفضل طريقة لتلوين الشعر هي استخدام البخاخات الملونة، والتي تزول باستخدام الشامبو. وتشمل بعض الألوان كالأزرق والأحمر، البرتقالي، الأرجواني، والوردي. قومي بصبغ خصلات شعرك بهذه الألوان، ثم جمعيها على شكل كعكة أو ذيل حصان لتحصلي على نظرة مجنونة ورائعة في الحال.

3.تسريحة ذيل الحصان المبتكرة: قومي بتقسيم شعرك من المنتصف بطريقة عشوائية، واصنعي ذيل حصان على الجانبين مع وضع إكسسوارات الشعر المتميزة والمختلفة لخلق نظرة مبتكرة لشعرك.

4.تسريحة الإكسسوارات الضخمة: تتميز هذه التسريحة بكمية الإكسسوارات الضخمة التي توضع على الشعر؛ كل ماعليك فعله هو تجميع شعرك بطريقة عشوائية مع تثبيته بإكسسوارات الشعر المختلفة.

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