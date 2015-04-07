بشرة برونزية طيلة أيام السنة من MAKE UP FOR EVER

بيروت- سيدتي نت

كل إمرأة ترغب في الحصول على بشرة برونزية مميّزة في جميع المناسبات خلال الصيف. والأفضل من ذلك الحصول عليها طيلة أيام السنة. لذا تقدّم MAKE UP FOR EVER برونزر ثوري PRO Bronze Fusion لبشرة برونزية متألّقة وطبيعية.

برونزر PRO Bronze Fusion

طوّر هذا البرونزر بتركيبة جيل مضغوطة إستثنائية مضادة للماء والعرق تضمن حصولك على مكياج برونزي طبيعي خلال دقائق قليلة. تركيبته الخفيفة سهلة الدمج وتضفي لون برونزي مميّز للبشرة، ناعم الملمس دون تراكمات البودرة. كما إنّه مضاد للماء ويدوم لوقت طويل محافظاً على نضارة اللون خلال جميع مواسم السنة دون ترك أثار خطوط أو تصبغات على الوجه.

يتميّز هذا البرونزر بدرجات ألوان إستثنائية، بعيدة عن الألوان المعتادة. فهي تتراوح ما بين الألوان الذهبية والمعدنية. يتوفّر ضمن 6 درجات لونية ما بين المطفية لمكياج طبيعي واللامعة للون بشرة دافىء ومشرق.

فرشاة PRO Bronze Fusion Kabuki brush

كما تُساهم فرشاة PRO Bronze Fusion Kabuki brush المصمّمة خصيصاُ لتطبيق PRO Bronze Fusion في الحصول على لون طبيعي ومثالي دون ترك أثار بودرة أو تصبغات على الوجه بفضل شعيراتها المستقيمة والمتموّجة التي تُوزّع الكمّية المناسبة على البشرة للحصول على اللون البرونزي.