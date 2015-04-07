أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الهجان يكرم 12 طالب وطالبة من مدرسة فرشوط لحصولهم على المركز الأول في مسابقة علمية

Google+ Print
الهجان يكرم 12 طالب وطالبة من مدرسة فرشوط لحصولهم على المركز الأول في مسابقة علمية الهجان يكرم 12 طالب وطالبة من مدرسة فرشوط لحصولهم على المركز الأول في مسابقة علمية

تكريم الطلاب

كرم السيد عبدالحميد الهجان محافظ قنا 12طالب وطالبه من مدرسة فرشوط الثانوية التجارية المشتركة نظام الثلاث سنوات لحصولهم على المركز الأول في المسابقة العلمية التي نظمها قطاع الصعيد لطلبة المدارس الثانوية التجارية وذلك بمنحهم جوائز ماليه تقديرا لمجهودهم العلمي وتمثيلهم المشرّف للمحافظة في المسابقات الخارجية .
> وأوضح الهجان أن المدرسة نجحت في حصد المركز الأول في المسابقة التي نظمتها مديرية قنا للتربية والتعليم بين 29 مدرسة ثانوية تجاريه على مستوى المحافظة وتأهلت إلى المسابقة التي أجريت على مستوى محافظات قطاع جنوب الصعيد وهى ” المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ” وفازت  بالمركز الأول أيضا.
> وطالب الهجان المسئولين عن العملية التعليمية في قنا وفرشوط بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية لهؤلاء الطلاب وتحفيزهم على الفوز بالمركز الأول في المسابقة التي سوف تنظمها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية خلال شهر ابريل الجاري واعدا إياهم بتكريمهم مره أخرى حال فوزهم بالمركز الأول .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا