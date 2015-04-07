الهجان يكرم 12 طالب وطالبة من مدرسة فرشوط لحصولهم على المركز الأول في مسابقة علمية

كرم السيد عبدالحميد الهجان محافظ قنا 12طالب وطالبه من مدرسة فرشوط الثانوية التجارية المشتركة نظام الثلاث سنوات لحصولهم على المركز الأول في المسابقة العلمية التي نظمها قطاع الصعيد لطلبة المدارس الثانوية التجارية وذلك بمنحهم جوائز ماليه تقديرا لمجهودهم العلمي وتمثيلهم المشرّف للمحافظة في المسابقات الخارجية .

> وأوضح الهجان أن المدرسة نجحت في حصد المركز الأول في المسابقة التي نظمتها مديرية قنا للتربية والتعليم بين 29 مدرسة ثانوية تجاريه على مستوى المحافظة وتأهلت إلى المسابقة التي أجريت على مستوى محافظات قطاع جنوب الصعيد وهى ” المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ” وفازت بالمركز الأول أيضا.

> وطالب الهجان المسئولين عن العملية التعليمية في قنا وفرشوط بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية لهؤلاء الطلاب وتحفيزهم على الفوز بالمركز الأول في المسابقة التي سوف تنظمها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية خلال شهر ابريل الجاري واعدا إياهم بتكريمهم مره أخرى حال فوزهم بالمركز الأول .