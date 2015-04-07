«محلب» يبحث مع وزير الإسكان تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة.

ويهدف اللقاء، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، الذي تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودى الدخل، ويعد أضخم مشروع إسكان اجتماعى يتم تنفيذه بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن مشروع الإسكان الاجتماعى يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية في كافة ربوع مصر، بالمحافظات والمدن الجديدة، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه، بمساحات تتلاءم وظروف المعيشة الكريمة.

وأشار مدبولي، إلى أنه من أجل ضمان استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها، تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه في التشريعات الموجودة بالدولة، وهو قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، متضمنًا صندوق الإسكان الاجتماعى، الذي سيساهم في التخفيف عن موازنة الدولة لمثل هذه المشروعات.

وقال وزير الإسكان: “بدأت المرحلة الأولى في المشروع بتنفيذ 243 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق والخدمات”، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء والإعلان عن 67 ألف وحدة منها باستثمارات قدرها 9.5 مليارات جنيه، بينما يجرى تنفيذ 176 ألف وحدة أخرى، باستثمارات 23 مليار جنيه، وسيتم الإعلان تباعًا عن باقى الوحدات خلال عام 2015.

وعن خطة الطرح في العام المالى 2015-2016، قال الوزير: “إنه جارٍِ الإعداد لطرح 60 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، بينما يتم الإعداد أيضًا لطرح 100 ألف وحدة سكنية بخطة 2015-2016 بالمحافظات، بإجمالى تكلفة 11 مليار جنيه”.

وعرض وزير الإسكان تقريرًا مفصلًا عن الوحدات التي تم تنفيذها، أو الجارى تنفيذها، أو التي يتم طرحها للتنفيذ بكل محافظة.

ويبلغ عدد هذه الوحدات على سبيل المثال بمحافظة القاهرة 26448، وبالإسكندرية 13392، وفى بورسعيد 11811، والشرقية 24250، وفى المنوفية 12654، وبالجيزة 18486، بينما في بنى سويف 210780، وبأسيوط 16992، وفى سوهاج 12276، وبقنا 10772، وفى الأقصر 11976، وبأسوان 9036.

كما استعرض الوزير الموقف المالى للمشروع، وأشار إلى أنه في خطة العام المالى 2012-2013، تم إدراج 3.8 مليارات جنيه بها، وتم صرف 422 مليون جنيه فقط، وهذا هو العام الذي تولى فيه الإخوان الحكم، بينما في خطة عام 2013-2014، تم إدراج 3.9 مليارات جنيه تم صرفها بالكامل.

وفى خطة عام 2014-2015 تم إدراج 3.1 مليارات جنيه، صرفت بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك نحو 90 ألف وحدة سكنية، منها ما تم إنهاؤه، ومنها ما يجرى تنفيذه، بتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالى 13 مليار جنيه، كما أن هناك نحو 50 ألف وحدة سكنية منحة إماراتية.

كما عرض الوزير فيلمًا تسجيليًا عن المشروع بوجه عام، والمدن والمحافظات التي ينفذ بها، والخدمات المقدمة للمستفيدين.