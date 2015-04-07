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الكاف يقرر إلغاء الحد الأقصى لسن رئيس الاتحاد.. حياتو يستطيع الاستمرار

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الكاف يقرر إلغاء الحد الأقصى لسن رئيس الاتحاد.. حياتو يستطيع الاستمرار الكاف يقرر إلغاء الحد الأقصى لسن رئيس الاتحاد.. حياتو يستطيع الاستمرار

قررت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالإجماع إلغاء البند الذي يتحكم في الحد الأقصى لعمر رئيس الاتحاد.

كان في السابق رئيس الكاف يجب ألا يتجاوز 70 عاما.

لكن في اجتماع اليوم الذي يقام في القاهرة، تم التصويت بالإجماع على إلغاء هذا البند بحسب ما أعلنه الكاف عبر حساباته الرسمية.

جدير بالذكر أن عيسى حياتو رئيس الكاف يبلغ من العمر 68 عاما.

حياتو تولى المنصب منذ عام 1988، وحتى 2015، ويطمح في مواصلة المسيرة.

وكان الكاف قد أعلن تأييده لجوزيف بلاتر رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في دورة جديدة.

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