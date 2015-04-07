ماركا: هل يفسح رونالدو الطريق لجاريث بيل؟

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن كريستيانو رونالدو قد يملك الحل لعودة جاريث بيل إلى مكانه الطبيعي، ويساعد ريال مدريد كله بذلك.

رونالدو يلعب في ريال مدريد كجناح أيسر، أو من هناك ينطلق حتى يصل إلى منطقة الجزاء ليسجل ويصنع ويتألق.

مع الوقت تطور دور رونالدو، وبات يتحرك من العمق، يميل لليسار، لكنه أقرب إلى العمق، وهكذا بات هدافا أفضل.

وفي مباراة جرانادا، لعب رونالدو كرأس حربة صريح، وسجل خمسة أهداف..

ولهذا ذكرت صحيفة ماركا "ربما كان هذا هو الحل.. أن يلعب رونالدو كرأس حربة، فيترك مكانا في الجناح الأيسر ليشغله جاريث بيل ليعود إلى مكانه الطبيعي، ويتحول الجناح الأيمن للاعب مثل إسكو".