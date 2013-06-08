"مصر 25" تنشر صورة لوزير الثقافة وهو يصلي.. ومتابعوها: "التجارة بالدين حلوة مفيش كلام"

كتب : محمد عاشور منذ 38 دقيقة

أجرى الإعلامي هاني صلاح الدين حوارا تليفزيونيا مع علاء عبدالعزيز، وزير الثقافة، في برنامجه "180 مطافي"، الذي يذاع على فضائية "مصر 25". وفور انتهاء حلقة البرنامج نشرت الصفحة الرسمية للقناة على "فيس بوك" صورة للوزير وهو يصلي العشاء في مقر القناة، برفقة فريق العمل.

وبالرغم من أن القناة تنتمي في إدرتها لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن متابعي الصفحة الرسمية لها انهالوا بالعبارات المهاجمة لها، فور نشر تلك الصورة.

وقالت إحدى متابعي الصفحة "التجارة بالدين حلوة مفيش كلام"، فيما قال الدكتور ياسر سليمان "يا سلام، تراني تأثرت لحظة أبكي"، وقالت أخرى "الله غني عن صلاتكم يا تجار الدين.. الفيلم انتهى، وانتهى الدرس ياغبى والمصريين مش أغبياء".