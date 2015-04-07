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طلاب جامعة المنصورة يدعون المسلمانى والإبراشى لحضور "مؤتمر المستقبل".. اليوم

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طلاب جامعة المنصورة يدعون المسلمانى والإبراشى لحضور "مؤتمر المستقبل".. اليوم طلاب جامعة المنصورة يدعون المسلمانى والإبراشى لحضور "مؤتمر المستقبل".. اليوم
محاكاة لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، تعقد جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء، مؤتمرا اقتصاديا " المستقبل"، بكلية التجارة، بحضور أ. د. محمد القناوى، رئيس الجامعة، وحسام إمام محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات الأمنية والشخصيات العامة.

يذكر أنه من المقرر حضور الإعلاميين أحمد المسلمانى، ووائل الإبراشى، وكذلك صلاح جودة الخبير الاقتصادى مدير مركز الدراسات الاقتصادية، بناءً على دعوات شباب رعاية الطلاب الخاصة لهم بضرورة مشاركتهم هذا المؤتمر.

حضر شباب الجامعة تحت إشراف عدد من الأساتذة وموظفى الإدارة، مساء أمس الإثنين، للمؤتمر، وقالوا إنه يهدف لتعريف طلاب الجامعة بالنتائج والمشاريع التى خرج بها مؤتمر شرم الشيخ، وكيفية دعمها فى التنفيذ على أرض الواقع.

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مصر 365

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