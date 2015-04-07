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الجداول النهائية لامتحانات الشهادات العامة والفنية بالبحيرة

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الجداول النهائية لامتحانات الشهادات العامة والفنية بالبحيرة الجداول النهائية لامتحانات الشهادات العامة والفنية بالبحيرة
أكد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على تكثيف الجهود لانعقاد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لجميع صفوف النقل والشهادات العامة بمحافظة البحيرة.

وأشار التداوى إلى عقد بروتوكول تعاون بين كل من مديرية التربية والتعليم، ومديرية الأمن، وهيئة التأمين الصحى، والكهرباء، والتموين، وذلك لتأمين العملية التعليمية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإتمام العملية التعليمية بكفاءة وبدون أى معوقات تؤثر على أداء الطلاب فيها.

وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، أكد التدواى أنه سيتم إجراء الامتحانات بدءًا من يوم 6 / 6 /2015 حيث يؤدى 25148 طالبًا الامتحانات فى لجان الثانوية العامة بالبحيرة، وفى نفس الإطار أيضًا تم تجهيز 52 استراحة لاستقبال المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة وتم تجهيزها بالشكل اللائق بهم .

أما فيما يتعلق بجدول الامتحانات العامة بالبحيرة، فسوف تبدأ يوم 5 مايو 2015 حيث ستعقد امتحانات الصف الأول والثانى والثالث الابتدائى من يوم 5 - 6 مايو 2015 وتعقد امتحانات الصفوف الرابع والخامس من 5-7 مايو 2015 أما امتحانات الصفين الأول والثانى الإعداديين فتبدأ من 5-10 مايو 2015 وامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام من 5-19 مايو 2015 وامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفنى من 5-13 مايو 2015 وتبدأ امتحانات الصفوف من الأول إلى الرابع الفنى نظام خمس سنوات من 5-13 مايو 2013 أيضًا تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى المهنى من 11-16 مايو 2015 أما امتحان الشهادة الابتدائية فيبدأ من 11-14 مايو 2015 والشهادة الابتدائية للمكفوفين تبدأ من 11-16 مايو 2015 وبالنسبة للشهادة الإعدادية للمكفوفين فتبدأ من 16-21 مايو 2015 والشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية والإعدادية للصم وضعاف السمع تبدأ من 17-21 مايو 2015.

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