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إحالة رئيس وحدة البريد بالقابضة للغازات للنيابة العامة بتهمة الرشوة

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إحالة رئيس وحدة البريد بالقابضة للغازات للنيابة العامة بتهمة الرشوة إحالة رئيس وحدة البريد بالقابضة للغازات للنيابة العامة بتهمة الرشوة

أمرت المستشار سهير عبدالودود- نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية- بإحالة رئيس وحدة البريد الداخلي بالشركة القابضة للغازات الطبيعية للنيابة العامة لاتهامها تقاضي مبالغ مالية مقابل تعيين العاطلين بشركات قطاع البترول.

وأكدت تحقيقات طلال جمال الدين- رئيس النيابة أن هناء محمد أبوالفتوح، سلكت مسلكاً معيباً لايتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرجت على مقتضياتها رئيس وحدة البريد الداخلي بالشركة القابضة للغازات البترولية بأن حررت إيصالات أمانة لعد من المواطنين نظير حصولها على مبالغ مالية منهم بذعم تعيينهم بشركات قطاع البترول مما ترتب عليه صدور أحكام جنائي ضدها بالحبس.

وتبين أن المتهمة حررت إقراراًعلى نفسها للمواطن أحمد عبدالرحمن المقيم بالشرقية بتعيينه بإحدى شركات البترول.

وقامت باصطناع قرار إداري تحت رقم 122 منسوب صدوره لشركة “ميدوم”،  يتضمن تعيين المدعو محمود أحمد حسن بوظيفة فني شئون إدارية مقابل تقاضيها منه مبالغ مالية بدون وجه حق.

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