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حبس موظف بنيابة الشرابية15 يوم لتغيبه عن العمل

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حبس موظف بنيابة الشرابية15 يوم لتغيبه عن العمل حبس موظف بنيابة الشرابية15 يوم لتغيبه عن العمل

أمرت نيابة الشرابية بحبس سكرتير تحقيق بالنيابة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تعطيل سير العمل، وذلك بسبب تغيبه عن العمل لمدة يوم واحد، حيث إنه عقب قدومه للعمل وتقديمه طلبا للحصول على إجازة فوجئ بالتحقيق معه كمتهم ومن ثم تم إصدار قرار بحبسه.

من ناحية أخرى، دخل موظفو محكمة الجلاء في إضراب جزئي عن العمل، وذلك اعتراضا منهم على صدور القرار بحبس زميلهم.

وقال الموظفون إنهم سيتقدمون اليوم الثلاثاء، بشكوى للنائب العام، ضد قرار الحبس الذي يعتبرونه تعسفيا ومخالفا للقانون، حيث كان من الممكن معاقبة الموظف بالخصم من راتبه أو أي جزاء إداري آخر، مشددين على أنهم في حالة عدم الإفراج عن زميلهم، سيتخذون خطوات تصعيدية تبدأ من الإضراب الكلي عن العمل بدءًا من الخميس الجاري.

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