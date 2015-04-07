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ورشة عمل دولية حول الكبد والقنوات المرارية بجامعة المنوفية

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ورشة عمل دولية حول الكبد والقنوات المرارية بجامعة المنوفية ورشة عمل دولية حول الكبد والقنوات المرارية بجامعة المنوفية

محافظ المنوفية

أقام معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ورشة عمل دولية متخصصة  شارك فيها عدد من العلماء والأساتذة المتخصصين فى جراحات وأمراض الكبد والقنوات المرارية من الجامعات المصرية والأمريكية والبلغارية .

 وقال الدكتور أحمد نصار استاذ جراحة المناظير والجهاز الهضمي بجامعة جلاسكو بإنجلترا إن الورشة تناولت الجديد فى جراحة المناظير وذلك على مدار يومين ، تم خلالها  تدريب الجراحين على اكتشاف القنوات المرارية وعلاج الحالات الطارئة والمعقدة باستخدام أحداث تقنيات العلاج بالمنظار والتي أثبتت نجاحها عبر حيوانات التجارب.

وأضاف انه  استفاد من تلك الورشة  ما يقرب من 50 طبيب جراح من داخل المعهد وكليات الطب من الجامعات المختلفة وخاصة حول  كيفية التعامل مع الحصوات المرارية من خلال آليات معينة لسحبها أو من خلال استخدام منظار داخل منظار وذلك من خلال الجراحات التي تجرى بالمعهد.

واستعرض الدكتور فاليشيا رئيس الجمعية البرتغالية لجراحات المناظير والأستاذ بجامعة مينهو  البرتغالية بعض الجراحات النادرة  ومنها جراحة اجراها لمريضة تعاني من التهاب حصوي مزمن بالمرارة ، وتم عمل فتحة بالقناة المرارية الرئيسية لاكتشاف واستخلاص ما بها من حصوات.

ويقول الدكتور خالد أبو العلا رئيس قسم جراحة الكبد والقنوات المرارية بمعهد الكبد القومي أن المحاور التى شهدتها ورشة العمل قد تنوعت ما بين الجراحة بالمنظار وزراعة الكبد، واستعراض للاتجاهات الجديدة مثل استخدام ميكنة جديدة لضخ الدم بالكبد المنزوع من الموتى، بالإضافة إلى  الجديد في طرق القضاء على المضاعفات التي تحدث للمتبرعين بجزء من الكبد.

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