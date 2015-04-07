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​محافظ قنا: إزالة 634 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال شهر مارس

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​محافظ قنا: إزالة 634 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال شهر مارس ​محافظ قنا: إزالة 634 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال شهر مارس

 

عبد الحميد الهجان محافظ قنا

صرح السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن الحملات التي شنتها الوحدات المحلية لمدن المحافظة نجحت في إزالة 347 حالة تعدى على الأراضي الزراعية و 287 حالة تعدى على أملاك الدولة خلال شهر مارس الماضي .
> وأوضح الهجان أن إزالة حالات التعدي بمدن المحافظة شملت إزالة 205 حالة بمدينة قنا و137 حالة بمدينة فرشوط فيما بلغ عدد الإزالات 59 حالة بكل من مدينة ابوتشت ودشنا وبلغت ازالات مدينة نجع حمادي 47 إزالة  وشهدت مدينة قفط إزالة 64 حالة ومدينة نقاده 24 حالة كما تم إزالة 21 حالة تعدى بمدينة قوص و 18 حالة تعدى بمدينة الوقف .
> وأكد المحافظ  أن حملات الإزالة مستمرة ولن تتوقف حتى يتم  إزالة جميع التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمنافع العامة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين والمخالفين مشددا على جميع المواطنين بضرورة احترام القواعد والقوانين المنظمة للبناء على كل الأراضي وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية والممتلكات العامة والخاصة ​

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