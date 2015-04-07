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البورصة تقيد ثلاثة شركات بترول براسمال 8.5 مليار جنيه

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البورصة تقيد ثلاثة شركات بترول براسمال 8.5 مليار جنيه البورصة تقيد ثلاثة شركات بترول براسمال 8.5 مليار جنيه

شعلة-بترول

تنوي البورصة المصرية التنسيق مع 3 شركات جديدة تابعة لقطاع البترول للقيد بالبورصة خلال الفترة القادمة برؤوس أموال تزيد على 8.5 مليار جنيه مصري وهي شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) برأس مال 1.1 مليار دولار أمريكي وشركة جاز كول برأس مال 125.5 مليون جنيه مصري وشركة النيل لتسويق البترول برأس مال 50 مليون جنيه مصري وذلك في ضوء توجه بعض الوزارات وعلى رأسها وزارة البترول للجوء للبورصة كإحدى مناص التمويل المهمة.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لجذب مزيد من الشركات بالبورصة المصرية وتشجيع الشركات المملوكة للدولة للجوء لسوق المال كمنصة لتمويل توسعاتها .

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