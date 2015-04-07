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الموندو: تدخل باكستان فى عاصفة الحزم يهددها بـ"فتنة طائفية"

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الموندو: تدخل باكستان فى عاصفة الحزم يهددها بـ"فتنة طائفية" الموندو: تدخل باكستان فى عاصفة الحزم يهددها بـ"فتنة طائفية"
علقت صحيفة الموندو الإسبانية على تدخل باكستان فى الضربة العسكرية ضد الحوثيين باليمن، قائلة إن باكستان تواجه خطرا كبيرا فى حال التدخل مع المملكة العربية فى "عاصفة الحزم"، لأن باكستان يوجد بها المساجد والمدارس الدينية التى تمثل السنية، كما تشهد باكستان وجود شيعى مما سيؤدى إلى وجود تطرف دينى وفتنة طائفية ستشعل باكستان.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن محاربة الجيش الباكستانى فى اليمن سينهك الجيش فى الوقت، التى تحارب فيه داخليا، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة القتلى فى اليمن مع استمرار المعارك، كما أن الوضع الإنسانى يزداد سوءا، موضحة أن المساعدات لم تصل إلى اليمن بتأخر طائرات الإغاثة، وأسفر القتال فى اليمن عن مقتل المئات، وقالت مصادر طبية وعسكرية يمنية، إن حصيلة قتلى المعارك فى عدن بين المتمردين، من حوثيين وقوات موالية للرئيس السابق على عبد الله صالح، من جهة، واللجان الشعبية من جهة ثانية، بلغت منذ الأحد 53 قتيلا بينهم 26 حوثيا و17 مدنيا.

وسلطت الضوء على الاتصال الهاتفى بين وزيرى الدفاع السعودى والأمريكى وبحث الأمير محمد بن سلمان مع نظيره الأمريكى آشتون كارتر لمجالات التعاون فى تحالف عملية "عاصفة الحزم"، الذى تقوده السعودية.


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