وزير التعليم الفنى: نقود قاطرة التنمية القادمة فى جميع محافظات الجمهورية

تفقد الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى، لمدرسة هورين بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية فى جولة مفاجئة، رافقه فيها الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التعليم بمحافظة المنوفية، وذلك فى إطار ختام الأنشطة المدرسية للتعليم العام والفنى بمشاركة 20 من إدارة بركة السبع بالمحافظة.

من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى على أن الدولة تهتم بالتعليم الفنى بدليل إنشاء الدولة لوزارة التعليم الفنى، للتأكيد على أن التعليم الفنى هو قاطرة التنمية فى جميع محافظات الجمهورية، خاصة أن اعتماد معظم المصانع والشركات على خريجى التعليم الفنى.