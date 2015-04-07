محاكمة موظف بوزارة الثقافة لاتهامه بسب رُؤسائه

أمر المستشار سامي فهمي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة موظف بوزارة الثقافة للمحاكمة لإتهامه بسب رؤسائه والتعدي عليهم.

كشف تقرير الإتهام الذي أعدته المستشار هالة أبوالعلا الوكيل العام الأول بفرع الدعوى التأديبية أن شريف محمد حسن ’ عضو شئون مالية بوكالة الغوري التابعة لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة خلال فترة عمله بإدارة المشتريات سلك مسلكاً معيباً لايتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرج على مقتضياتها بأن قام بسب سعاد يحيى مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بالإدارة.

وتبين أن المتهم تعدى على عمرو حسن مدير إدارة المشتريات بأن قام بدفعه في كتفه بيده داخل مكتبه ’ وأنتهت الحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة.