أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محاكمة موظف بوزارة الثقافة لاتهامه بسب رُؤسائه

Google+ Print
محاكمة موظف بوزارة الثقافة لاتهامه بسب رُؤسائه محاكمة موظف بوزارة الثقافة لاتهامه بسب رُؤسائه

أمر المستشار سامي فهمي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة موظف بوزارة الثقافة للمحاكمة لإتهامه بسب رؤسائه والتعدي عليهم.

كشف تقرير الإتهام الذي أعدته المستشار هالة أبوالعلا الوكيل العام الأول بفرع الدعوى التأديبية أن شريف محمد حسن ’ عضو شئون مالية بوكالة الغوري التابعة لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة خلال فترة عمله بإدارة المشتريات سلك مسلكاً معيباً لايتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرج على مقتضياتها بأن قام بسب سعاد يحيى مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بالإدارة.

وتبين أن المتهم تعدى على عمرو حسن مدير إدارة المشتريات بأن قام بدفعه في كتفه بيده داخل مكتبه ’ وأنتهت الحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا