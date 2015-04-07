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اشتباكات بين الحوثيين وطيران التحالف العربى تسفر عن مقتل طالبين

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اشتباكات بين الحوثيين وطيران التحالف العربى تسفر عن مقتل طالبين اشتباكات بين الحوثيين وطيران التحالف العربى تسفر عن مقتل طالبين
قصفت طائرات حربية تابعة لقوات التحالف الذى تقوده قاعدة عسكرية فى وسط اليمن يسيطر عليها المقاتلون الحوثيون وحلفاؤهم من الجيش اليمنى اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر عسكرية أن خمس قنابل سقطت على قاعدة الحرس الجمهورى قرب مدينة إب الواقعة على بعد 160 كيلومترا جنوبى العاصمة صنعاء مستهدفة على ما يبدو وحدات دفاع جوى وأماكن لإقامة الجنود.

وأضافت أن قائد القاعدة أصيب.

وذكر موقع صحيفة 26 سبتمبر أن طالبين قتلا فى حين قال تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين أن ثلاثة طلبة قتلوا.

وأصابت غارات جوية ليلا مخازن أسلحة يسيطر عليها الحوثيون قرب صنعاء وإلى الشمال فى سنحان مسقط رأس الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح الذى تحالف وجنود الجيش الموالون له مع المقاتلين الحوثيين.

وأضافت المصادر أن غارات أخرى استهدفت مواقع عسكرية على ساحل البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة ومحافظتى صعدة وحجة بشمال اليمن على الحدود مع السعودية وقوات برية متمركزة فى مكيراس على بعد 150 كيلومترا شمال شرقى عدن.

وبدأت السعودية التى أزعجها تنامى نفوذ الحوثيين المدعومين من إيران فى اليمن ضربات جوية فى تحالف تقوده ويضم معها أربع دول خليجية أخرى منذ نحو أسبوعين.

وسيطر المقاتلون الحوثيون ووحدات من الجيش موالية لصالح على صنعاء فى سبتمبر أيلول وتقدموا الشهر الماضى تجاه مدينة عدن معقل الرئيس عبد ربه منصور هادى الذى يقيم الآن بالسعودية.

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مصر 365

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