المصلون يتوافدون على "الأقصى" ويطاردون المستوطنين

توافد المصلون على المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، بمسيرات ارتفعت فيها هتافات التكبير والتهليل، وطاردوا خلالها المستوطنين الذين اقتحموا المسجد من باب المغاربة.

وأخذت المسيرات طابعا متتاليا وجابت أنحاء المسجد، ورفعت شعار 'لن تركع أمة قائدها محمد'، طاردت من خلالها المستوطنين عند اقتحامهم، حتى إخراجهم من باب السلسلة.

وتدفقت أعداد كبيرة من المواطنين على المسجد المبارك منذ ساعات الصباح الأولى وانتشرت فى مرافقه وأرجائه، فيما جدد المستوطنون اقتحام الأقصى من باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

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