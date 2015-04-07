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القبض على مسجل خطر متهم فى 7 قضايا أثناء سرقته شقة سكنية بالسلام

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القبض على مسجل خطر متهم فى 7 قضايا أثناء سرقته شقة سكنية بالسلام القبض على مسجل خطر متهم فى 7 قضايا أثناء سرقته شقة سكنية بالسلام
تمكن رجال شرطة مباحث ثان قسم السلام من ضبط عاطل سابق اتهامه فى 7 قضايا، وحرر محضر بالواقعة.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم السلام ثان تمكنت من ضبط "محمود.ع.م" 13 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى 7 قضايا آخرهم 6784 لسنة 2010 السلام ثان "سرقة" وبحوزته 3 أجهزة كمبيوتر "لاب توب، وحقيبة بداخلها مبلغ مالى 585 جنيها، ورخصة قيادة خاصة وهاتف محمول وحقيبة بداخلها ملابس.

وبمناقشته اعترف بسرقتها من داخل مسكن "آمال.ع.أ" 47 سنة أخصائية تمريض و"محمد.م.م" 24 سنة عاطل، وذلك بأسلوب التسلق باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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