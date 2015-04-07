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ضبط عاطلين سرقا كابلات كهربائية من عقار تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة

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ضبط عاطلين سرقا كابلات كهربائية من عقار تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة ضبط عاطلين سرقا كابلات كهربائية من عقار تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة
تمكن رجال المباحث بقسم ثان القاهرة الجديدة من ضبط عاطلين قاما بسرقة كابلات كهربائية من داخل عقار تحت الإنشاء، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم ثان القاهرة الجديدة قد تمكنت من ضبط "عبد الحميد.م.ع" 32 سنة عاطل ومقيم محافظة قنا، بالكشف عنه تبين انه سابق اتهامه فى القضية رقم 11955 لسنة 2009 أول أكتوبر/ الجيزة "مخدرات"، و"مصطفى.ع.ع" 31 سنة عاطل ومقيم محافظة قنا، وبحوزتهما مقص حديدى وأجنة حديدية و2 مفك عقب قيامهما بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية مختلفة الأطوال من فيلا تحت الإنشاء حراسة "محمود.ا.ب" 49 سنة، مشرف أمن، ومقيم محافظة الدقهلية بأسلوب "القطع"، بعرض المضبوطات على المجنى عليه، واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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