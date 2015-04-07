حملات أمنية مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المنيا وبنى سويف

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا، من إزالة 50 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركزى مطاى وأبو قرقاص.

تلقى اللواء محمد الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطاراً بشن حملة لتنفيذ قرارات الإزالة بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتمت إزالة 12 حالة تابعة لمديرية الزراعة، وتنفيذ الحكم رقم 2980 لسنة 2013 لضالح محمود محمد صقر وآخرين، كما تمت إزالة 35 حالة تابعة لمديرية الزراعة، و3 حالات تابعة للإصلاح الزراعى بمركز مطاى، وكذا الحكم رقم 462 لسنة 2011 لصالح أشرف ميخائيل بمركز ملوى.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف بالتنسيق مع مديرية الأمن من إزالة 168حالة تعد على الأراضى الزراعية، تبلغ مساحتها 7 أفدنة، أقام عليها المواطنون منشآت وأسوار بالطوب الأبيض وقامت معدات الوحدة بإزالة المبانى وتحميل المخلفات على السيارات وإلقائها بعيداً فى أماكن خالية.

شارك فى الحملة التى تم تنفيذها بتعليمات وموافقات على قرارات الإزالة من المحافظ المستشار محمد سليم، كل من المحاسب خالد عويس رئيس مركز ومدينة الفشن واللواء هشام درويش مساعد مدير الأمن للجنوب والعقيد عمرو العدل مأمور مركز الشرطة ونائبه المقدم مدحت قرنى والرائد محمد إبراهيم رئيس المباحث.