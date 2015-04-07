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إحالة موظفة بالقابضة للغازات إلى النيابة لتلقيها رشوة مقابل توظيف عاطلين

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إحالة موظفة بالقابضة للغازات إلى النيابة لتلقيها رشوة مقابل توظيف عاطلين إحالة موظفة بالقابضة للغازات إلى النيابة لتلقيها رشوة مقابل توظيف عاطلين
أمر المستشار سهير عبد الودود نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس وحدة البريد الداخلى بالشركة القابضة للغازات الطبيعية للنيابة العامة لاتهامها بتقاضى مبالغ مالية مقابل تعيين العاطلين بشركات قطاع البترول.

وأكدت تحقيقات المستشار طلال جمال الدين رئيس النيابة أن "هناء محمد أبوالفتوح" خرجت على مقتضيات عملها كرئيس وحدة البريد الداخلى بالشركة القابضة للغازات البترولية وحررت إيصالات أمانة لعدد من المواطنين نظير حصولها على مبالغ مالية منهم بزعم تعيينهم بشركات قطاع البترول مما ترتب عليه صدور أحكام جنائى ضدها بالحبس.

وتبين أن المتهمة حررت إقراراً على نفسها للمواطن "أحمد عبدالرحمن" المقيم بالشرقية بتعيينه بإحدى شركات البترول، كما قامت باصطناع قرار إدارى تحت رقم 122 منسوب صدوره لشركة "ميدوم" يتضمن تعيين المدعو محمود أحمد حسن بوظيفة فنى شئون إدارية مقابل تقاضيها منه مبالغ مالية بدون وجه حق.

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مصر 365