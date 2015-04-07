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ضبط 7 من سائقى أتوبيسات المدارس يتعاطون المواد المخدرة بالإسكندرية

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ضبط 7 من سائقى أتوبيسات المدارس يتعاطون المواد المخدرة بالإسكندرية ضبط 7 من سائقى أتوبيسات المدارس يتعاطون المواد المخدرة بالإسكندرية
قام ضباط قسم مباحث مرور الإسكندرية برئاسة العميد عصمت الأشقر بحملة بدائرة قسم أول المنتزه، شاركت فيها لجنة من مديريتى التربية والتعليم والشئون الصحية للكشف على قائدى أتوبيسات المدارس، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة .

أسفرت الحملة عن ضبط 7 حالات إيجابية أكدت التحاليل تعاطيهم المواد المخدرة بينهم "سيد .ع .ه" 42 سنة سائق بمدرسة الإقبال القومية قائد الأتوبيس 1123 مدارس، و "محمد ف.ع" 38 سنة سائق بمدرسة الإقبال القومية قائد ذات الأتوبيس، و" صلاح .ح .ى" 45 سنة سائق بمدرسة الإقبال القومية قائد ذات الأتوبيس، و"على ف م" 56 سنة سائق بمدرسة كلية فيكتوريا قائد الأتوبيس 4892 مدارس، و"إبراهيم .ش.ا" 44 سنة سائق بمدرسة كلية فيكتوريا قائد الأتوبيس س أ ر 4892 ، و"محمد.م.م" 53 سنة سائق بمدرسة كلية فيكتوريا قائد الأتوبيس 1461 مدراس، و"أحمد .ا .م" 45 سنة سائق بمدرسة كلية فيكتوريا قائد الأتوبيس س أ ر 5912 مصر.

تحررت المحاضر17790-17791 -17792- 17985 – 17986 -17987-17988 لسنة 2015 جنح القسم، وجار العرض على النيابة .

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مصر 365

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