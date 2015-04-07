بدء محاكمة 104 متهمين بـ"أحداث شغب بولاق أبو العلا"

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 104 متهمين فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا والسبتية، بين عناصر جماعة الإخوان وأهالى المنطقة، على خلفية الدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، مما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.>وفور بدء الجلسة قام رئيس المحكمة بإثبات قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب المستشار صفاء أباظة أحمد محمد صديق الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل بالدائرة 11 جنايات.

ومن جانب آخر، أكد ممثل النيابة العامة عن تخلف الشاهد الثالث عن الحضور بجلسة اليوم رغم إعلانه بقرار المحكمة السابق بتغريمه لتعمده عدم الحضور، وتابع ممثل النيابة أن الشاهد الرابع الضابط أحمد عز الدين قد حضر بجلسة اليوم، كما قدم ممثل النيابة التقرير الطبى الوارد من طبيب السجن والخاص ببعض المتهمين طبقا لقرار المحكمة بالجلسة السابقة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عماد عطية وصفاء الدين أباظة وسكرتارية حمدى الشناوى.

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>كانت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار على داود، وجهت لهم 12 اتهامًا من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة، وكانت مناظرت النيابة لجثث الضحايا الست قد أكدت وفاتهم جميعًا متأثرين بطلقات الرصاص الحى.



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