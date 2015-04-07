الإعدام والمؤبد لـ7متهمين بمقتل اثنين فى مشاجرة على اسطوانات البوتاجاز بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادى برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغي، وعضوية المستشارين عبدالعزيز فاروق، ومحمد عزت، وأمانة سر محمد عبدالعزيز جمعة، وأبو المعارف عبدالشافي غيابيًا بالإعدام شنقًا لإثنين، والمؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لخمسة متهمين فى مقتل اثنين والشروع فى قتل آخر بسبب مشاجرة على اسطوانات البوتاجاز بنجع حمادى.

> وتعود أحداث القضية إلى 10 فبراير 2013، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بنجع حمادى، بلاغًا بمقتل حمادة رمضان طايع وشقيقه عصام، وإصابة محمود أحمد دندراوى بطلقات نارية، فى مشاجرة بسبب أولوية الحصول على اسطوانات البوتاجاز.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من “ياسر.ف.م” و” خالد.ع.م ” ، و”أحمد.ع.ا ” و “ محمد.ع.م ” و ” أحمد.ع.ف ” و ” عبدالهادى.م.ي ” ، و”فراج.م.م “ حيث أطلق المتهم الأول على المجنى الأول النيران مما أدى إلى مصرعه فى الحال، بمساعدة باقى المتهمين، كما أطلق المتهم الثانى النيران صوب المجنى عليه الثانى مما أدى إلى مصرعه، بمساندة باقى المتهمين، كما أحرز جميع المتهمين عصا وشوم، وشروعوا فى قتل “محمود . أ . د “ بعدما أطلق المتهم الأول عليه النيران مما أدى إلى إصابته.

> لم تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وأحالت القضية إلى النيابة العامة، والتى حملت رقم 6523 لسنة 2014 حنايات نجع حمادى، والمقيدة برقم 946 كلى قنا، وقضت المحكمة غيابيًا بالإعدام شنقًا للمتهم الأول والثانى، بعد أن حصلت على إذن من فضيلة المفتى، والمؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لباقى المتهمين.