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مندوب الكنيسة القبطية يزور لبنان لمقابلة قيادات دينية

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مندوب الكنيسة القبطية يزور لبنان لمقابلة قيادات دينية مندوب الكنيسة القبطية يزور لبنان لمقابلة قيادات دينية

 

أرشيفية

صرح جرجس صالح مدير العلاقات المسكونية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية لوكالة أونا أنه سيتوجه فى زيارة إلى لبنان، مايو القادم، للقاء عددًا من قيادات الكنائس بلبنان لدعم العلاقات بين الكنائس فى لبنان والكنيسة القبطية فى .

وأوضح أنه من اللقاءات الكاثوليكوس آرام الأول بطريرك الأرمن، وقداسة البطريرك مار أغناطيوس إفرام الثاني، ومن القيادات الدينية الإسلامية، الدكتور محمد السماك الأمين العام للقمة الروحية بلبنان لدعم الحوار والتواصل.

وأشار مدير العلاقات المسكونية، إلى أنه سيزور بطريركية الأرمن بلبنان، وتأتى الزيارة مواكبة للاحتفالات بالذكرى المئوية للإبادة الأرمينية، مؤكدًا أنه سيشارك فى عددا من الاحتفالات التى تقام لإحياء ذكرى الأرمن بلبنان، وحضور عددا من رسامات الأساقفة والرهبان والشمامسة.

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