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التحفظ على فيديو حلقة المتحدث السابق باسم «الطب الشرعي» مع أحمد موسى للتحقيق

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التحفظ على فيديو حلقة المتحدث السابق باسم «الطب الشرعي» مع أحمد موسى للتحقيق التحفظ على فيديو حلقة المتحدث السابق باسم «الطب الشرعي» مع أحمد موسى للتحقيق

قال المستشار عبد الرحيم الصغير- مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى، إن وزارة العدل تجرى تحقيقات مكثفة بشأن البلاغ المقدم من الدكتور هشام عبد الحميد لانتماء عدد من الأطباء لجماعة الإخوان.

وأكد الصغير خلال المؤتمر الذى عقده مع أطباء المشرحة بمصلحة الطب الشرعي أن عند إثبات انتماء الأطباء لجماعة الإخوان سيتم اتخاذ قرارات بنقلهم واستبعدهم،ومحاسبتهم.

وأشار مساعد وزير العدل الى انه تم التحفظ على ال CD الخاص بحلقة الدكتور هشام عبد الحميد مع الإعلامي أحمد موسى لإرسال الجزء الخاص بالتحقيق الى وزارة العدل والجزئ الخاصة الى النيابة العامة لاستكمال التحقيق. ​

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