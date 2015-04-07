وزير التعليم الفنى : 12 % زيادة فى طلاب التعليم الفنى العام القادم

قال الدكتور محب الرافعى وزير التعليم الفنى إن مصر تحتاج لسواعد شبابها من أجل خطوات التنمية والبناء مشيرا إلى أنه وضع خطة عمل لزيادة نسبة التعليم المهنى العام القادم من 4% الى 16%.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التعليم الفنى لمحافظة المنوفية للمشاركة فى ختام الانشطة المدرسية بمركز بركة السبع بمشاركة 20 مدرسة بينهم 4 مدارس لتعليم الفنى وتفقد معرض منتجات المدارس الفنية للعام الدراسى 2014- 2015

وأضاف الوزير أن وزارة التعليم الفنى هتنفصل تماما عن وزارة التربية والتعليم كوزارة تنفيذية ويتم الآن وضع المسئوليات والصلاحيات الوزارية مشيرا إلى أن أهم معوقات التعليم الفنى الفهم القرائى والتعليم الكتابى وهو اسلوب لا ينتج صانع ماهر فى اى مجال .

عن نظرة المجتمع لطلاب التعليم الفنى أكد الوزير أن اهتمام الدولة بهم بداية من تخصيص وزارة لهم منفصلة دا هيزيد من إقبال الطلاب على التعليم الفنى وخاصة انه سيتم ربط التعليم بالمشروعات القومية بالدولة وان المهم لدى الأهالى هو توفير فرصة عمل لأبنائهم قائلا ” لما يبقى ليهم وزارة منفصلة وزير بيزورهم ويهتم بيهم ده هيرفع من روحهم لمعنوية ويحسسهم أنهم مش اقل من غيرهم”.

فيمات تقدمت ناهد مسعد الجندى مدير إدارة التعليم التجارى بالمديرية بشكوى لإنشاء مدرسة فندقية بجانب برج المنوفية منذ 4 سنوات ولم تبنى حتى الآن بسبب رفض إدارة التعليم الزراعى بحجة قرار رئيس الوزارء بعد تخصيص اى منشاة لغير عملها المخصص لهم وأن الارض مبنى عليها مزرعة .

وأضات مدير إدارة التعليم الفنى أن لديها 210 طالب بيدرسوا فى فصول ملحقة بالمدرسة الزراعية بقويسنا ورد الوزير بالموافقة على انشاء المدرسة قائلا ” أنا وافقت على بناء المدرسة وخلال أيام هيجيلك القرار”.

فيما أصيب مجدى مصليحى مدرس بأزمة سكر أثناء الزيارة وتم طلب سيارة اسعاف ونقله لمستشفى بركة السبع.