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محافظ السويس يكرم مدير مدرسة للإرتقاء بمنظومة التعليم

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محافظ السويس يكرم مدير مدرسة للإرتقاء بمنظومة التعليم محافظ السويس يكرم مدير مدرسة للإرتقاء بمنظومة التعليم

 

تكريم أحد المعلمين

كرم اللواء العربي السروي محافظ السويس ظهر اليوم الثلاثاء المعلم سامي محمود عبد المقصود مدير مدرسة الشهيد سليمان ضيف الله الإبتدائية بقرية جنيفة بحي الجناين بمنحه شهادة تقدير وتقديم هدية له تقديراً لجهوده في فى ضرب المثل و القدوة للوصول بالمدرسة إلى أفضل مظهر حضارى للإرتقاء بالعملية التعليمية .

حضر التكريم عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم و مصطفى الزغبى من مكتب مديرية متابعة التربية و التعليم .

يذكر أن مدرسة الشهيد سليمان ضيف الله الإبتدائية بقرية جنيفة بحي الجناين أشاد بها جميع موجهي التربية والتعليم بالمحافظة و الوزارة بانها تقدم نموذج فى تحفيز الطلاب وتطوير الأسلوب التعليمي .

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