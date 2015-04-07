بالصور.. أمن المطار يحبط تهريب 71 ألف دولار داخل «الخبز»

نجحت سلطات التامين بمطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولة تهريب 71 ألف دولار أخفاها راكبين داخل “أرغفة” خبز لتضليل رجال الشرطة والسفر بها لشراء بضائع من الصين.

ذكرت مصادر أمنية بالمطار انه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلي جوانزو، اشتبه أمين الشرطة في حقائب الراكبين وبفحصها تبين أنها تحتوي علي كيس بلاستيك يحتوي علي “أرغفة” خبر وبفتحها عثر بداخلها علي المبالغ المالية.

أمر اللواء علاء الدين علي مدير أمن مطار القاهرة الدولي بإلغاء سفرهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما وعرضهما على نيابة الشئون المالية والتجارية.