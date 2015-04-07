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بدء جلسة الحوار المجتمعى الثانية حول قوانين الانتخابات بحضور محلب

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بدء جلسة الحوار المجتمعى الثانية حول قوانين الانتخابات بحضور محلب بدء جلسة الحوار المجتمعى الثانية حول قوانين الانتخابات بحضور محلب
بدأت الجلسة الثانية للحوار المجتمعى بين ممثلى الأحزاب والقوى السياسية حول قوانين الانتخابات فى حضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وكان أبرز الذين حضروا الجلسة المخرج خالد يوسف عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وأشرف ثابت وطلعت مرزوق القياديان بحزب النور، وطارق زيدان ممثلاً عن ائتلاف نداء ، وتيسير فهمى ممثلاً عن حزب المساواة والتنمية، وناجى الشهابى ممثلاً عن حزب الجيل، وكل من أحمد الفضالى ومحمد برغش ممثلا عن تيار الاستقلال الذى حضر الجلسة السابقة، والمستشار تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والبرلمانى السابق رجب هلال حميدة.

ومن المنتظر حضور اللواء سامح سيف الليزل منسق قائمة "فى حب مصر" ومحمود بدر مؤسس حركة تمرد، وعدد آخر من ممثلى الأحزاب السياسية والشخصيات العامة.

وكانت اللجنة عقدت الجلسة الأولى للحوار للاستماع لرؤية الأحزاب السياسية حول تعديلات قوانين الانتخابات، وكانت بحضور رئيس الوزراء أيضاً، وحضور ممثلين عن أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والإصلاح والتنمية وأحزاب أخرى.


>- خالد يوسف: المطالبون بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات "جاهلون"

- توافد ممثلى الأحزاب لحضور جلسة الحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات

- حزب العدل يشارك اليوم فى لقاء محلب مع الأحزاب لمناقشة قوانين الانتخابات

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مصر 365

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