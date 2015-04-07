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أحمد المستريح:"أنا صعيدى وما باكلش حق حد وبدأت التفاوض لإعادة الأموال"

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أحمد المستريح:"أنا صعيدى وما باكلش حق حد وبدأت التفاوض لإعادة الأموال" أحمد المستريح:"أنا صعيدى وما باكلش حق حد وبدأت التفاوض لإعادة الأموال"
قال رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح"، إنه بدأ التفاوض فعليا مع عدد كبير من الضحايا بشأن دفع 25% من إجمالى المبالغ المالية المستحقة لهم، وتقسيط المبالغ الباقية على 12 شهرا .

وأضاف المستريح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يرتب حاليا جلسات خاصة مع عدد من الوسطاء، لإنهاء عمليات التفاوض مع الضحايا وإقناعهم بالتنازل عن البلاغات التى قدموها ضده فى النيابة العامة، ونفى المستريح حقيقة الأموال المتداولة فى وسائل الإعلام والمقدرة بـ 2 مليار جنيه، وقال:"هذا الرقم غير صحيح تماما ومبالغ فيه بشكل كبير".

وعن هروبه للخارج قال المستريح:"أنا لو عايز أهرب كنت هربت من أسابيع وأنا صعيدى وما باكلش حق حد، وكل اللى أعطونى فلوسهم قرايبى وعمامى وخلافى بيهم مؤقت وهينتهى، وأنا مختفى فترة من الوقت لحين تدبير الأموال والناس مستعجلين على فلوسهم، رغم أن مهلة السماح 3 شهور واللى فات من الوقت شهرين فقط".

وأكد المستريح أنه سينهى العمل بالمشاركات وسيفتتح مصنع سماد وكيماويات للجميع للمشاركة بالأسهم.


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