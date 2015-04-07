جدول امتحان الثانوية العامة للمكفوفين بنظاميها الحديث والقديم

اعتمد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين بجمهورية مصر العربية للعام الدراسى 2013/2014 للدور الأول، بنظاميها الحديث والقديم.

وقال محمد سعد – رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص واللغات، رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن الجدول تم مناقشته مع طلبة وطالبات من مدارس النور للمكفوفين و6 مدارس حتى يتسنى تحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب.

وبحسب الجدول تبدأ امتحانات النظام الحديث 6 من يونيو المقبل وتنتهى 25 من الشهر نفسه، كما تبدأ فى النظام القديم 6 من الشهر ذاته وتنتهى 27 من يونيو.

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