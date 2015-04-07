عمال الزراعة المتظاهرون أمام الوزراء يحاولون اقتحام بوابة شارع "النواب"

وقعت قبل قليل، مشادات كلامية وتدافع بالأيدى بين عشرات العمال المؤقتين بوزارة الزراعة المتظاهرين أمام البوابة الرئيسية لمقر الحكومة ، وبين قوات تأمين شارع مجلس الشعب، عقب محاولة المتظاهرين اقتحام البوابة الحديدية للشارع.

وعززت قوات الأمن من تواجدها وقامت بفرض كردون أمنى من جنود الأمن المركزى لمنع تسلل المتظاهرين إلى داخل الشارع.

وفى سياق متصل، وصل اللواء هانى جرجس مفتش المنطقة الغربية لمديرية أمن القاهرة، إلى محيط مجلس الوزراء بالتزامن مع تظاهر عمال الزراعة وحملة الماجستير للوقوف على الحالة الأمنية.

حملة الماجستير يصلون مجلس الوزراء لمعرفة نتيجة شكواهم المطالبة بالتعيين (تحديث)