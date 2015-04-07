وزير الصحة: تغطية صحية شاملة للمصريين بنهاية 2030

شهد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، الاحتفال الذى أقامته الوزارة بالمعهد القومى للتدريب بمناسبة يوم الصحة العالمى ومرور ٧٩ عاما على إنشاء وزارة الصحة المصرية.

وقال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، إن وزارة "الصحة" ماضية فى طريقها لتوفير تغطية صحية شاملة وفق معايير الجودة العالمية لكل المصريين وفق خطة واضحة وبرنامج زمنى ينتهى فى عام .٢٠٣، مضيفا أن الوزارة تضع أهدافا إستراتيجية تعمل بكل جهد على تحقيقها.

وتابع وزير الصحة، أن مصر بحاجة إلى السعى بكل قوة فى مجال تنمية القوى البشرية، فالعنصر البشرى هو الركيزة الأساسية للتنمية، مشيرا إلى ضرورة رفع كفاءة العاملين بها فى إطار حرص وزارة الصحة على تجويد خدماتها والارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة.

وكان الدكتور عادل عدوى وزير الصحة قرر أن يجعل من الاحتفال السنوى بيوم الصحة العالمى والذى يتصادف مع نفس اليوم الذى أنشأت فيه وزارة الصحة المصرية يوما للوفاء بوزارة الصحة يتم فيه تكريم كل من ساهم بجهد وفكر فى تقديم خدمة صحية للمواطن المصرى.

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