كيف يتجنب مريض السكر الإصابة بالفشل الكلوى؟

مرض السكر ينتج عنه مضاعفات تؤثر على الكلى، وقد يؤدى إهمال العلاج إلى الإصابة بالفشل الكلوى.

وفى هذا السياق يوضح الدكتور هانى نعيم، استشارى أمراض السكر والغدد الصماء، أن مرض السكر يعد السبب الأول للفشل الكلوى بالعالم، وقد يؤذى الكلى بعدة طرق، حيث يبدأ ضرر السكر على الكلى فى منطقة "كبسولة بومان"، وهى المنطقة المسئولة عن تصفية الدم، فتبدأ الكلى بتسريب الزلال، وعلى غير المتوقع تنخفض معدلات الكرياتنين بالدم، فتعطى المريض اطمئنانا زائفًا ثم يزيد معدلات الزلال المفقودة حتى يبدأ المريض فى ملاحظة أن البول به رغاوى، وذلك دليل على زيادة معدل الكرياتنين فى البول.

طرق تأثير مرض السكر على الكلى:

>يضيف د. هانى نعيم، أن ثانى طريقة يؤذى بها مرض السكر الكلى عن طريق التهاب نسيج الكلى، ما يجعله أكثر حساسية للكثير من الأدوية خاصة المسكنات ومادة ميتفورمين، لذا ينصح المريض بتجنب المسكنات ووقف عقار ميتفورمين قبل أى جراحة بمدة ١٢ ساعة وقبل صبغة الأشعة أو القسطرة بمدة ٢٤ ساعة، بسبب وجود السكر بالبول تزداد الإصابات بالتهابات مجرى البول.

ويوصى استشارى أمراض السكر والغدد الصماء كل مرضى السكر بعمل تحليل الزلال المجهرى سنويًا، بالإضافة إلى تحليل بول كل ٣ شهور على الأكثر ووظائف كلى كل ٦ شهور، ويكون علاج المرض من خلال التشخيص المبكر، وضبط مستوى السكر وضبط الضغط باستخدام فئة مثبطات الأنجيوتنسين واستخدام أحد أدوية الكولسترول وزيادة جرعته فى حالة ارتفاعه.

موضوعات متعلقة :

- إهمال علاج الأطفال مرضى السكر يؤثر على نموهم

>

>