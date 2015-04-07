تعرف عدسات "الأسنان"؟.. القشور الخزفية طريقة جديدة للابتسامة

يعرف معظمنا عدسات العيون، ولكن تلك ليست العدسات الوحيدة الآن فهناك ما يعرف بعدسات الأسنان، أو علميًا "القشور الخزفية" التى تعتبر طريقة جديدة بعض الشىء للحصول على أفضل ابتسامة، وتعتبر القشور الخزفية من أحدث سبل علاج تشوهات الأسنان الأمامية وسد الفراغات الموجودة بين الأسنان بدون الحاجة إلى تقويم، هذا بالإضافة إلى قدرة القشور على تغيير لون الأسنان بصورة نهائية، كما يمكن لهذه القشور أن تعيد بناء بعض الكسور البسيطة فى الأسنان الأمامية، بالإضافة إلى قدرتها على علاج الانحناءات غير الطبيعية.

ويقول الدكتور أحمد سليمان إدريس، مدرس التركيبات الثابتة فى جامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لطب الأسنان التجميلى وغرس الأسنان: "نجاح حالات القشور الخزفية يعتمد أساسًا على التشخيص الصحيح والأكاديمى للمريض، بالإضافة إلى المهارة الإكلينيكية للطبيب المعالِج، وأخيرًا اهتمام المريض بالعناية بصحة الفم والأسنان".

ويتابع: "وعادة ما ينصح الأطباء باستخدام هذه القشور لكثير من المرضى وذلك لما تتمتع به من شفافية عالية بشكل طبيعى بالإضافة إلى ثبات ألوانها وعدم تغييرها مع مرور الوقت".

ومع استخدام هذه القشور أو العدسات يتم الحفاظ على صحة وحيوية اللثة المحيطة بالأسنان، ذلك بالإضافة إلى الحفاظ على الأسنان نفسها، نظرًا لأن سُمك القشور يتراوح من 0,3 مم إلى 0,5 مم وهذا لا يستلزم تحضير الأسنان بصورة كبيرة مما يحافظ على صحة الأسنان ويجنبها التعرض للآلام.



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قبل العدسات



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بعد العدسات

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