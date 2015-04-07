تأجيل نظر الطعون على قرار وزير السياحة بنزع كبائن المنتزه لـ5 مايو

أجلت الدائرة 30 هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، الطعون على قرارات وزير السياحة بنزع كبائن المنتزه من شاغليها لجلسة 5 مايو القادم .

وقال معتز حجاج محامى شاغلى الكبائن لـ"اليوم السابع" إن قرار المحكمة بالتأجيل جاء بناء على تحريك جنحة مباشرة ضد الممثل القانونى لشركة المنتزه بطلب حبسه وعزله تطييقا لإحكام القانون لعدم تقديمه ما يفيد وجود قائمة المنقولات- الصورية -والمنوه عنها فى العقود تنفيذا لأمر المحكمة ولتقديم مذكرة الحفظ فى المحضر الإدارى رقم 11876 لسنة 2014 إدارى المنتزه ثان.

وكان معتز حجاج محامى شاغلى كبائن المنتزه قد طلب إلزام شركة المنتزه بتقديم كشف المنقولات الصورى المنوه عنه فى البند الحادى عشر من عقود الكباين المعنونة تراخيص مفروشة على غير الواقع والحقيقة أو إلزام الشركة بتقديم ما يفيد وجود تلك القائمة من عدمه وتعنتت الشركة ولم تستجب، وقد وجه معتز حجاج أنذارات للشركة بتحريك دعوى مباشرة ضد الممثل القانونى للشركة بحبسه وعزله تطبيقا للمادة 123 فقرة 1 من قانون العقوبات لعدم تنفيذه أمر المحكمة.