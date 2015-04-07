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إيداع متهمى قضية أحداث شغب بولاق أبو العلا القفص الزجاجى لبدء محاكمتهم

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إيداع متهمى قضية أحداث شغب بولاق أبو العلا القفص الزجاجى لبدء محاكمتهم إيداع متهمى قضية أحداث شغب بولاق أبو العلا القفص الزجاجى لبدء محاكمتهم
أودع منذ قليل حرس المحكمة متهمى أحداث شغب بولاق أبو العلا، القفص الزجاجى لبدء محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمى، اليوم الثلاثاء، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا والسبتية بين الإخوان وأهالى المنطقة، على خلفية الدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.

حضر المتهمون باكرا فى حراسة أمنية مشددة، ومن المقرر اليوم استكمال سماع شهود الإثبات .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدى الشناوى.

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار على داود، قد وجهت لهم 12 اتهامًا من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة، وكانت مناظرة النيابة لجثث الضحايا الستة قد أكدت وفاتهم جميعًا متأثرين بطلقات الرصاص الحى.

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مصر 365

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