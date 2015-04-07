ضبط عاطل بحوزته 86 ألف جنيه سرقهم من والدته بمحطة سكك حديد الجيزة

تمكن رجال المباحث بشرطة النقل والمواصلات، من ضبط عاطل بحوزته 86 ألف جنيه بمحطة سكك حديد الجيزة، وحرر محضر بالواقعة.

كان قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة تلقى بلاغا من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة، بقيام نجلها "محمد.ع.م" 30 سنة - عاطل - ومقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة بسرقة مبلغ مالى بقيمة 90 ألف جنيه من داخل مسكنها حال غيابها، مؤكدة علمها اعتزامه الهرب بالمبلغ المالى صحبة زوجته لمحافظة بنى سويف محل إقامة أهلها مستقلاً القطار من محطة الجيزة، وأدلت بأوصافه .

على الفور تم إعداد عدة أكمنة سرية بالمحطة، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالى بقيمة 86400، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وذلك باستخدام نسخة احتياطية من مفتاح مسكن والدته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق والمعينة بخدمة تأمين رصيف محطة الشهداء لمترو الأنفاق من ضبط "عمرو.س.م" 29 سنة - عاطل - ومقيم بالقليوبية "لا يحمل إثبات شخصية" أثناء قيامه بسرقة هاتفه المحمول من المواطن "إسلام.ج.ع" 23 سنة - حاصل على دبلوم صنايع- ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وذلك أثناء تواجدهما بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وبالكشف عن المتهم تبين سابقة اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص" ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن سنة فى قضية "تبديد" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.