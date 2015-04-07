ضبط حداد مسلح متهم بإصابة نجار بطلق نارى فى مشاجرة بحلوان

نجحت قوات الأمن بقسم شرطة حلوان من ضبط حداد قام بإطلاق الخرطوش خلال مشاجرة مع نجار، مما أدى إلى إصابته بطلق بالصدر والكتف والرقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت قوة أمنية من مباحث حلوان، تمكنت من ضبط المدعو "محمود.س.ع" 23 سنة حداد مسلح ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى 5 أحكام حبس جزئى "محددين" وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" عيار 16 مم وطلقتين من ذات العيار، عقب قيامه بالتشاجر مع "صالح.م.ص" 37 سنة نجار مسلح ومقيم دائرة القسم مسجل خطر مخدرات تحت رقم 19136 فئة "ب" حلوان، وإحداث إصابته بطلق خرطوش بالصدر والكتف الأيسر والرقبة بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب تعرضه لزوجته .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.