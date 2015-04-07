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قوات الإنقاذ النهرى تنتشل جثة طالب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل فى القليوبية

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قوات الإنقاذ النهرى تنتشل جثة طالب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل فى القليوبية قوات الإنقاذ النهرى تنتشل جثة طالب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل فى القليوبية
تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال جثة لطالب لقى حتفه غرقا بمياه نهر النيل بكفر شكر، أثناء قيامه بالاستحمام، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر شكر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

تلقى مأمور مركز شرطة كفر شكر بلاغا بغرق أحد الأشخاص بمياه نهر النيل – دائرة المركز، انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة.

وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو زياد زكريا حسانين زغارى 16 سنة طالب ومقيم كفر شكر، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر شكر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وبسؤال والد المتوفى المدعو زكريا حسانين على زغارى 45 سنة معلم أول بمدرسة كفر شكر، قرر بغرق نجله حال قيامه بالاستحمام بمياه نهر النيل، ولم يشتبه فى غرقه جنائيًا، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1304 إدارى مركز كفر شكر لسنة 2015م، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

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مصر 365