إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأبو قرقاص ​بالمنيا ​

شهدت قرية الديابه التابعه لمركز ابوقرقاص ​بالمنيا، مشاجرة استخدمت فيها الاسلحة النارية بين عائلتين للخلاف على اسبقية إستقلال معديه نيليه ، مما اسفر عن اصابة 4 أشخاص ، تم نقل المصابين للمستشفى والقبض على المتهمين ، وتحرر محضر بالواقعه ، وتولت النيابه التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا ، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديريه ، بنشوب مشاجرة بقرية الديابه التابعه لمركز ابوقرقاص بين عائلتى عبد السلام وانور.

وأسفرت المشاجرة عن إصاية كل من عبد السلام صالح عبد السلام ، وخلف ابراهيم خلف ، وخلف الله صالح عبد السلام ، وخليل إبراهيم خلف مصابون بطلق نارى فى انحاء متفرقة بالجسم.

وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة الخلاف على أسبقية دخول المعديه وتعدى كل منهما على الأخر بالضرب وتجدت الخلافات بين الطرفين بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كنت بحوزتهم محدثين ما بهم من اصابات ، حيث تم ضبط كل من عاطف . م . أ ، وانور . م . أ ، وخلف . أ .م وبحوزتهم بندقيه آليه وفرد خرطوش ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري حول الواقعة وفحص مصدر السلاح الالى المضبوط.