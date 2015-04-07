أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بدء محاكمة 227 متهما بقتل "سيد وزة" عضو 6 أبريل وآخرين بذكرى 25 يناير

Google+ Print
بدء محاكمة 227 متهما بقتل "سيد وزة" عضو 6 أبريل وآخرين بذكرى 25 يناير بدء محاكمة 227 متهما بقتل "سيد وزة" عضو 6 أبريل وآخرين بذكرى 25 يناير
بدأت منذ قليل الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، نظر أولى جلسات محاكمة 227 متهمًا "مخلى سبيلهم" بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير" والتى وقعت أمام نقابة الصحفيين، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، من بينهم "سيد وزة" عضو حركة 6 أبريل.

فور بدء الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور 6 متهمين الموجودين بالقفص، واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع والتى انحصرت فى طلب ضم دفتر أحوال قسم عابدين ليوم الواقعة 25 يناير 2014 وكذلك خريطة توزيع جنود الأمن المركزى ودفتر تسليح القوات، وسماع شهود الإثبات جميعا ومن بينهم ضباط قسم عابدين والطبيب الشرعى الذى قام بالكشف على المجنى عليهم .

وفى نفس السياق اعتذر محام عن حضور موكله مبررا ذلك لأنه طالب بكلية الطب و لديه امتحانات، تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامى زين الدين وحسن عيسى .

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: القتل، والشروع فى القتل، والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحوٍ يخالف القانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365