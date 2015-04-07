بدء محاكمة 227 متهما بقتل "سيد وزة" عضو 6 أبريل وآخرين بذكرى 25 يناير

بدأت منذ قليل الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، نظر أولى جلسات محاكمة 227 متهمًا "مخلى سبيلهم" بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير" والتى وقعت أمام نقابة الصحفيين، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، من بينهم "سيد وزة" عضو حركة 6 أبريل.

فور بدء الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور 6 متهمين الموجودين بالقفص، واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع والتى انحصرت فى طلب ضم دفتر أحوال قسم عابدين ليوم الواقعة 25 يناير 2014 وكذلك خريطة توزيع جنود الأمن المركزى ودفتر تسليح القوات، وسماع شهود الإثبات جميعا ومن بينهم ضباط قسم عابدين والطبيب الشرعى الذى قام بالكشف على المجنى عليهم .

وفى نفس السياق اعتذر محام عن حضور موكله مبررا ذلك لأنه طالب بكلية الطب و لديه امتحانات، تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامى زين الدين وحسن عيسى .

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: القتل، والشروع فى القتل، والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحوٍ يخالف القانون.