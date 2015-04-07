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ضبط 5 آلاف كيلو أسماك فاسدة و450 لتر بنزين قبل تهريبها فى بنى سويف

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ضبط 5 آلاف كيلو أسماك فاسدة و450 لتر بنزين قبل تهريبها فى بنى سويف ضبط 5 آلاف كيلو أسماك فاسدة و450 لتر بنزين قبل تهريبها فى بنى سويف
تمكنت مباحث ببنى سويف خلال حملة تفتيشية برئاسة المقدم دكتور محمد محفوظ وبالتنسيق مع الرائد مصطفى أبوعقرب رئيس مباحث مركز شرطة إهناسيا، من ضبط 5 آلاف كيلو جرام أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى تحملها السيارة رقم (271 و.ف.ب.) نقل القاهرة يقودها "هشام غ" 33 عاماً- سائق مقيم النهضة ثانى السلام – القاهره، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1638.

كما نجحت الحملة التى شارك فيها الرائد أحمد على معاون مباحث قسم التموين، وسعيد عبد العظيم مفتش التموين بالتنسيق مع الرائد عبدالله السنوسى رئيس مباحث الواسطى من إلقاء القبض على كل من "محمد إ" 38 سنة ومقيم بندر الواسطى لقيامه بالتصرف فى 35 أسطوانة بوتاجاز من حصة المستودع، وتحرر المحضر رقم 6500، و"شعبان ر" 38 عاما- صاحب محطة بنزين ومقيم دنديل - مركز ناصر، وذلك لقيامه بتجميع 450 لتر بنزين 80 بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

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مصر 365

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