أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شاب يقتل والدته طعنا بـ"سكين" فى قطور بالغربية

Google+ Print
شاب يقتل والدته طعنا بـ"سكين" فى قطور بالغربية شاب يقتل والدته طعنا بـ"سكين" فى قطور بالغربية
أقدم ذئب بشرى يدعى "أحمد . ح" ٢٥ سنة عاطل بالتعدى على والدته وتدعى "أم السعد عبد العال سكر" ٥٨ سنة ربة منزل بالضرب، وطعنها ٣ طعنات نافذة بالصدر مستخدما سلاحا أبيض، ما أدى لوفاتها فى الحال بمسكن الأسرة الكائن بقرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من العميد طارق داود مأمور مركز قطور يفيد تلقيه بلاغا من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل فى قرية دماط التابعة لدائرة المركز.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى، وتم الانتقال لمكان البلاغ، وأثبتت التحريات المبدئية قيام المذكور بالتعدى على والدته، طعنا بسلاح أبيض فى الصدر، ما أدى لوفاتها فى الحال، وفر هاربا.

جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق واستدعاء الطبيب الشرعى لفحص الجثمان، واستخراج تصاريح الدفن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365