شاب يقتل والدته طعنا بـ"سكين" فى قطور بالغربية

أقدم ذئب بشرى يدعى "أحمد . ح" ٢٥ سنة عاطل بالتعدى على والدته وتدعى "أم السعد عبد العال سكر" ٥٨ سنة ربة منزل بالضرب، وطعنها ٣ طعنات نافذة بالصدر مستخدما سلاحا أبيض، ما أدى لوفاتها فى الحال بمسكن الأسرة الكائن بقرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من العميد طارق داود مأمور مركز قطور يفيد تلقيه بلاغا من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل فى قرية دماط التابعة لدائرة المركز.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى، وتم الانتقال لمكان البلاغ، وأثبتت التحريات المبدئية قيام المذكور بالتعدى على والدته، طعنا بسلاح أبيض فى الصدر، ما أدى لوفاتها فى الحال، وفر هاربا.

جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق واستدعاء الطبيب الشرعى لفحص الجثمان، واستخراج تصاريح الدفن.