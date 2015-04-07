«العربي للشفافية» يطالب السيسي بوقف محاكمة المستشار «زكريا عبد العزيز»

أصدر المركز العربي للنزاهة والشفافية، بيانًا أعرب خلال نصه عن قلقه البالغ، تجاه مايحدث مع المستشار زكريا عبدالعزيز من إحالته لمجلس الصلاحية، معتبر الأمر تنكيلًا بأحد رموز تيار الاستقلال فى القضاء المصري، بل إنه يمثل رمزًا من رموز القضاء المصري الذي يفخر بهم الوطن.

وطالب المركز العربي للشفافية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل الفوري لوقف محاكمة المستشار«زكريا عبد العزيز».

وجاء ببيان المركز العربي: تأتي هذه المحاكمة على خلفية تهم باطلة وبعد مرور سنوات طويلة من وقوع أحداثها الذى شارك فيها جموع غفيرة من الشعب المصري، وهى المتعلقة باقتحام مبنى مباحث أمن الدولة بمدينة نصر والتى يعلم القاصي والداني أن الرجل ماذهب مقتحمًا بل ذهب من أجل مساعدة الجيش فى صرف الشباب الثائر من حول المبنى ومن داخله حرصًا على مايحتويه من مستندات وأوراق تمس أمن الوطن فهل يكافأ الرجل على موقفه هذا بمحاكمته على جرم لم يرتكبه.

وأضيف خلال نص البيان، أما إذا كان الامر يتعلق بتصفية حسابات ما فالواقع أن اكثر من نصف الشعب المصرى قد خُدعوا فى الاخوان وصدقوهم فى بداية الأمر حتى تبينت حقيقتهم المؤلمة مما جعل الجميع يشارك فى ثورة 30 يونية لإزاحتهم مما يعنى أن الرجل جزء من هذا الشعب أصابه ماأصابهم وتعافى مع عافيتهم من وباء الاخوان فهل نحاكم اكثر من نصف الشعب المخدوع.

واختتم المركز بيانه، موضحًا أنه يرى أن هذه المحاكمة عبثية، وتمثل اعتداء صارخ على رمز قضائي كبير بل هواعتداء على جموع رجال القضاء المصرى، الذى نجلهم ونقدرهم كما أنه سيكون له اثر سلبى على صورة السلطه القضائيه فى الخارج ومايمثله الاتهام من اعتداء السلطه التنفيذية عليها والتنكيل برموزها

> لذلك فان المركز يطالب رئيس الجمهوريه بالتدخل فورا لوقف هذه المحاكمة التى لاتتناسب وقامة مصر القضائية بل وتمثل انتقاصًا من استقلال وكرامة القضاء المصري بوجه عام.