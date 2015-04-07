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محافظ كفر الشيخ يستقبل ابن بطوطة قبل توجهه لدمياط بدراجته

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استقبل صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أمير عبد المجيد الطالب بكلية التجارة جامعة أسيوط، الذى قطع مسافة 1900كيلو بعجلته خلال رحلته للتعرف على محافظات ومعالمها وما تشتهر كل محافظة به وعاداتهم وتقاليدهم ومشاكلهم ضمن مشروع 2% للقادة على مستوى العالم لصناع الحياة أطلقوا عليه "اعرفها صح".

محافظ كفر الشيخ يستقبل أمير -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ كفر الشيخ يستقبل أمير

وأشاد المحافظ بالفكرة التى تبناها أمير أنه طاف محافظات مصر بالعجلة ووصل لمحافظة كفر الشيخ ودار حوار بين المحافظ وأمير حول أهم معالم المحافظة التى دونها وأهم العادات ودعا المحافظ أمير للتواجد يوم 13أبريل الحالى لقضاء يوم شم النسيم على نفقة المحافظة، ضمن دعوات وجهها للإعلاميين والفنانين وغيرهم بمدينة فوه وسط آثارها ورحلة نيلية .

محافظ كفر الشيخ يسأل أمير عن معالم المحافظة -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ كفر الشيخ يسأل أمير عن معالم المحافظة

وأكد أمير أن المحافظ رجل حبوب وسمعته طيبة وهو أول محافظ يستقبلنى وأنا الآن متوجها لدمياط لاستكمال رحلتى لمحافظات مصر والتى بدأتها من أسيوط لمحافظات الوجه القبلى حتى الأقصر، والمرحلة الثانية بدأتها يوم 22 مارس الماضى من أسيوط لمحافظات الوجه البحرى حتى وصلت كفر الشيخ وباقى لى 7 محافظات مصرية لأكون قد تواجدت فى جميع محافظات مصر وتعرفت على مدنها ومراكزها وكل المعلومات عن المحافظة .

أمير مع مدير مكتب
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أمير مع مدير مكتب "اليوم السابع" أمام المحافظة

أمير مع أحد رجال الشرطة أمام المحافظة -اليوم السابع -4 -2015
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أمير مع أحد رجال الشرطة أمام المحافظة

أمير بفناء ديوان عام محافظة كفر الشيخ -اليوم السابع -4 -2015
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أمير بفناء ديوان عام محافظة كفر الشيخ


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