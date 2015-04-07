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العثور على جثة رضيع عمره 20 ساعة بأحد المصارف بالمنيا

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العثور على جثة رضيع عمره 20 ساعة بأحد المصارف بالمنيا العثور على جثة رضيع عمره 20 ساعة بأحد المصارف بالمنيا

اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا

عثر أهالي قرية الساوي بمركز العدوة شمال المنيا، علي جثة رضيع ذكر عمره 20 ساعه، ملقي بالمصرف أثناء تطهيره.

وتلقي اللواء محمد الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة العدوة، بالعثور علي جثة مجهولة لطفل حديث الولادة، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء إجراء عملية تطهير لمصرف قرية الساوي، بدائرة المركز، بإستخدام أحد الحفارات ظهرت جثة لذكر حديث الولادة وبدون ملابس.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها من قبل ة مفتش الصحة، أفاد بإن الطفل عمره 20 ساعة، والحبل السري مقطوع بطريقة غير طبية، وأن ولادته تمت في الشهر السابع، والوفاة حدثت عقب الولادة مباشرة.

وتبين إصابته بجرح أسفل الرقبة بسبب إنتشال الجثة بالحفار بطريق الصدفة، ولم يستدل علي وجود شبهة جنائية في الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحديد هوية الجثة.

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